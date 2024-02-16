涉造偽證指控拜登父子受賄　FBI線人被起訴

美國司法部委任的特別檢察官韋斯（David Weiss）周四（15日）起訴聯邦調查局（FBI）線人斯米羅夫（Alexander Smirnov）偽造證詞，指控他曾向FBI謊稱美國總統拜登及其兒子亨特收取烏克蘭天然氣公司Burisma Holdings的賄款，而這項證詞被共和黨用來在眾議院啟動對拜登的彈劾調查。

拜登於2020年競選總統期間，斯米羅夫向FBI提交他在2015和2016年與Burisma高層兩次會面的報告，聲稱公司高層承認僱用亨特是為了「透過他的父親來保護我們免受各種問題的困擾」。斯米羅夫亦指拜登擔任美國副總統期間，Burisma高層向拜登和亨特分別支付500萬美元（約3,900萬港元），讓亨特能透過拜登向調查Burisma的烏克蘭官員施壓，以讓Burisma在美國分公司。

韋斯在起訴書指出，斯米羅夫的確有與Burisma高層接觸，但屬於例行性質，並發生在2017年，當時拜登卸任了副總統，已無能力影響美國政策，斯米羅夫把與Burisma的例行及普通商業來往說成針對拜登的受賄指控。若罪名成立，斯米羅夫將面臨最高25年監禁。