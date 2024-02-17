涉欺詐誇大資產　特朗普判罰27億港元及禁從事業務3年

美國紐約一名法官周五（16日）裁定，美國前總統特朗普涉欺詐誇大淨資產，以欺騙貸款人，因而被判罰支付3.549億美元（約27.7億港元）罰款，並禁止在紐約從事業務3年。特朗普的代表律師稱計劃上訴。

紐約州檢察總長詹姆斯（Letitia James）於2019年3月開始調查，指控特朗普虛報資產以獲有利貸款條款及稅收優惠，受查的房地產包括特朗普名下的紐約州韋斯特切斯特縣物業、紐約市曼哈頓華爾街40號等多個資產，並於2022年9月民事起訴特朗普，指他對資產作出虛假及誤導估價，令其身家抬高約22.3億美元（約174億港元）至36億美元（約280.8億港元）。

曼哈頓最高法院法官恩戈隆（Arthur Engoron） 指特朗普在訴訟過程中將自己的淨資產誇大了數十億美元以欺騙銀行和保險公司，禁止他擔任紐約企業的董事3年。如果有關裁決最終沒有被上訴推翻，這可能會導致77歲的特朗普失去特朗普大樓和他在紐約的其他標誌性房產的控制權。

恩戈隆原本打算下令解散特朗普集團，但取消了有關決定，稱因他已指派獨立的監察人員監察特朗普的生意。特朗普的兩名成年兒子唐納德及埃里克亦是案中被告，他們被罰款400萬美元（約3,120萬港元）。