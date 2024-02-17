戰略城市阿夫迪夫卡失守　烏軍撤退

烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基於當地周五（16日）深夜宣布，烏軍撤出烏克蘭頓涅茨克州戰略城市阿夫迪夫卡。

西爾斯基表示，基於阿夫迪夫卡周邊的作戰情況，為了避免被包圍，以及保護軍人生命與健康，他決定從該市撤出部隊，轉入更有利的防線進行防禦。他指，烏克蘭士兵在該地區盡一切可能摧毀俄羅斯最優秀的軍事單位，並在人力和裝備方面對敵人造成重大損失，烏克蘭正在採取措施穩定局勢並維持陣地，重申軍人的生命是最有價值的。

阿夫迪夫卡被俄軍重重包圍，守軍陷於苦戰，烏克蘭南部戰線司令塔納夫斯基（Oleksandr Tarnavskyi）周五曾指戰場形勢困難，防禦工事只剩下廢墟和一堆碎磚，首要任務是挽救士兵性命。他形容阿夫迪夫卡防區是整個前線戰鬥最激烈的防區，敵人不分晝夜地發動大規模炸彈襲擊，而且不停地從多個方向同時進攻。

塔納夫斯基周五稍後續指，激烈戰鬥仍在繼續，俄羅斯實際上正在把阿夫迪夫卡從地球表面抹去，單單當日烏軍就擊退了30多次俄軍襲擊。部分烏軍從被摧毀的陣地撤出，並在新防線上構築防禦工事，塔納夫斯基稱從戰術來說確保陣地安全並不會給敵人帶來戰略優勢，也不會改變阿夫季夫卡防禦行動的局勢，烏軍已採取措施擴大後勤路線，增加彈藥運送量。

烏克蘭第三獨立突擊旅同日發布一段在阿夫迪夫卡作戰的影片，可見士兵在一座大型焦化廠的地牢躲避俄軍猛烈炮擊。