俄研新太空核武　可用巨大能量波摧毀衞星

美國白宮日前證實俄羅斯正在研發新型反衞星太空核武，美媒周五（16日）引述知情美國官員披露更多武器詳情。官員指，該款武器引爆時會產生巨大能量波摧毀衞星，導致大量商業和政府衞星癱瘓。

軍事太空專家稱這種新武器為核電磁脈衝，將產生電磁脈衝和大量高帶電粒子，粒子會撕裂太空，擾亂其他繞地球飛行的衞星，甚至摧毀由小型衞星組成的巨型衞星鏈，例如SpaceX的「星鏈」。美國官員強調，俄羅斯仍在研發該款武器，尚未發射入地球軌道，惟一旦使用，將是核武史上的破釜沉舟，以難以預測的方式對日常生活造成極端破壞。知情人士形容，這幾乎肯定是俄羅斯的「最後一搏」武器，因為它同樣會對攻擊範圍內的俄羅斯衞星造成同樣損害。美方續指，這個武器概念可追溯至冷戰後期，對在軌道運行的電磁脈衝裝置最大擔憂是它會造成由失效衞星組成的雷區，或導致特定軌道大部分區域無法使用。

美國總統拜登強調，俄羅斯正在研發的武器與衞星和太空相關，不對美國或任何地方的人構成核威脅，美國情報界發現俄羅斯有能力把一個系統發射到太空，理論上可以做破壞性的事情，但尚未發生。