他信涉貪流亡15年 去年回國入獄首晚即住院

74歲的泰國前總理他信去年8月22日結束15年流亡，乘搭私人飛機返抵曼谷，落機後隨即被捕及裁定涉貪等罪名成立，判監8年。他服刑首晚因胸痛、高血壓及低血氧由監獄送至曼谷警察綜合醫院，此後一直留在醫院，其後更獲泰王佛齊拉隆功減免刑期至1年。

司法部長塔威上周二（13日）宣布，由懲教署提供假釋建議名單已通過司法部假釋委員會審議，930人符合資格獲准假釋，包括他信。根據《懲戒法》第52條，囚犯須服刑至少半年或完成三分之一刑期，剩餘刑期不能超過10年，方可假釋。

以下是他信的小資料：

1949年7月26日：他信在泰國清邁出生。

1994年：他信開始從政，歷任泰國外交部長、內閣副總理。

1998年7月：他信創建泰愛泰黨，並擔任黨主席。

2001年2月：泰愛泰黨在國會下議院大選取勝，成為單一大黨。他信成為泰國第23任總理。

2005年2月：泰愛泰黨在國會下議院大選再次取勝，他信連任泰國總理。

2005年12月：他信被指從俄羅斯購買不適合泰國的俄羅斯購買舊式戰機，期間收取35億泰銖（約7.81億港元）的回扣。

2006年4月：他信宣布辭去泰國總理一職。

2006年9月：泰國爆發軍事政變，他信因為貪污等案件被判囚10年，同時下台結束5年半的執政。

2008年2月28日：他信返回泰國為面臨的數十項指控辯護。

2008年8月11日：他信夫婦出席北京奧運會開幕式後並未回國參加聽證會，正式開始流亡。

2019年3月：泰王佛齊拉隆功撤銷王室此前授予他信的所有勳章和獎章。

2023年7月13日：泰國國家反腐敗委員會撤銷他信及其他3人在泰國航空航空貪污案所有指控。

2023年8月22日：他信返回泰國，最高法院其後宣判他信3項貪污罪名成立，判囚8年。同晚，他因胸痛、高血壓及低血氧由監獄送至曼谷警察綜合醫院，此後一直留在醫院。

2023年9月1日：王室宣布泰王佛齊拉隆功特赦他信，減免其刑期至1年。

2024年1月17日：懲教署副署長西蒂指他信符合年齡及健康狀況的假釋條件，最快2月獲釋。

2024年2月13日：司法部長塔威確認已批准他信假釋。

2024年2月18日：他信假釋離開醫院，正式出獄。