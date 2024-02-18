訪慕尼黑晤喬美蘭　王毅促推動中加關係止跌回穩

中共中央政治局委員兼外長王毅在德國出席慕尼黑國家安全會議期間，上周六（17日）與加拿大外長喬美蘭會面，討論中加關係、俄烏戰事及以巴戰事等議題。他表示，中加關係曾長期走在中國同西方國家關係前列，當前的困難局面不是中方願意看到的，推動中加關係止跌回穩，實現改善發展，符合兩國根本利益。

王毅指出，中加經濟高度互補，沒有根本利害衝突，雙方不是對手，更不是敵人，應該成為夥伴。中加的制度、歷史、文化不同，應該互相尊重、彼此借鑑，擴大共識、重建信任，實現合作共贏。他就推動中加關係重回健康穩定軌道闡明立場，希望加方樹立正確對華認知，以長遠眼光把握雙邊關係，為務實合作提供正面預期。加方應停止炒作「中國威脅論」，停止散布所謂「中國干涉加拿大內政」的假信息，停止經貿和科技交往泛安全化，實際尊重彼此核心利益，採取實際行動維護雙邊關係政治基礎。

喬美蘭向中方致以龍年新春祝福，表示加拿大奉行務實外交，致力於改善加中關係，願同中方共同努力，克服困難，建立信任，在氣候變遷、生物多樣性、公共衞生等領域開展合作，加強人文交流。她強調，加拿大將繼續奉行一中政策。