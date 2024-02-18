羽田及關西機場將推電子通關　有望1分鐘入境

日本傳媒周日（18日）報道，去年有2,506萬名旅客入境日本，是新冠疫情爆發後最多。大量旅客回歸導致部分日本機場入境出現「塞車」情況，日本政府因此計劃在機場設立電子通關系統，整合出入境和海關訊息，減少辦理手續時間，目標是把入境時間縮短至1分鐘。

目前海外旅客入境日本時，必須在移民官和海關出示兩次護照，有時等待時間會超過1小時。日本政府尋求縮短機場等候時間，決定要求抵達日本的旅客，無論是日本人或是外國人，都必須在日本政府的Visit Japan Web輸入必要信息，包括護照號碼和入境所需應稅物品信息，之後會生成一個QR碼，旅客可以在專用裝置上掃碼進行入境流程。新制整合移民單位和海關信息，一次辦理完畢，不用填寫單獨表格，也會簡化邊境管制官員的文書作業。

計劃將於2024財政年度在東京羽田機場及大阪關西國際機場啟動，羽田機場去年底已開始試行，旅客只需在入境審查時出示一次QR碼，若沒有問題，過海關時只需通過人臉識別就可以。日本政府會根據在羽田機場的試行結果把新措施擴大到更多機場。