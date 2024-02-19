【東方日報世界視線】德企業爭相外遷　勞動力錯配添亂

雖然不少平民百姓並不認識德國公司采埃孚（ZF），但這個企業是德國汽車工業在全球的名牌，主要研發及生產大部件如底盤、車架、承軸及傳動系統等，更延伸至海運、國防、航空的機械部件，如今卻面臨企業外遷往美國，因大裁員而引發員工示威。企業高層估計，直至2030年，還要減少1.2萬個職位，但希望以自然流失的方法解決。

此外，德國著名輪胎企業「馬牌」，雖然在中國及馬來西亞都有投資分散業務，最近還是要在本土撤資裁員。而拜耳化工、德意志銀行、博世及巴斯夫等，同樣在搞裁員、關廠或關店的部署，涉及數以千計工人的生計。另外，有逾百年歷史的德國電器大企業美諾（Miele），本來在新冠疫情期間生意興旺，但到2023年因原料、能源價格及人工上漲而面臨撤廠裁員，分別到美國亞拉巴馬州及波蘭投資生產。德國經濟分析家解釋，德國大企業一向是能源集約的生產體制，俄烏戰爭引發能源、原料價格及人工急漲，自然迫使它們外遷。

德國過去工業生產的成功，除了基於廉價能源及員工的效率，科技研發方面亦提供巨大的動力。但有經濟分析家指出，德國近15年在工業研發及投資方面均落後於中國和美國，加上欠缺中、美的經濟規模，因此漸漸落後。就如采埃孚的生產忽略了急速發展的電動車，未能在這領域積極主動發展，變成落後於形勢。

德國雖然因企業外遷會造成失業人口增大，但由於德國一直有勞工短缺問題，過往一直引入外籍勞工，估計現時在德國工作的越南勞工就有20萬人。在今年德國經濟增長預期不佳的情況下，另類選擇黨及基督教民主聯盟黨就強烈批評現政府捲入俄烏戰爭，無法解決能源漲價問題，一方面束手無策，令大企業外遷，增加失業人口；但另一方面又要引入外勞，引起民間更大的排外情緒。官方解釋是勞動力錯配問題，大企業裁員無法填補低檔生產業及護理、酒店、膳食行業的工人短缺。有政經分析家認為，政府要為勞動力錯配負責，更要承擔國民失業引發的社會不滿及示威動亂的惡果。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻