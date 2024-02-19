以航班飛越也門叛軍區域上空　通訊被試圖接管

以色列航空公司一班上周六（17日）晚從泰國飛往以色列的航班，飛越也門叛軍青年運動控制區域上空時，通訊網絡被試圖接管並引導至錯誤航線。機組人員依靠其他手段最終成功飛抵原定目的地，消息指索馬利蘭一個組織對事件負有責任。

據報道，涉事航班從布吉飛往特拉維夫本古里安機場途中，機組人員突然接到偏離既定飛行路線的指示，決定不服從該指令，並即時改用其他通訊手段，與其他空中交通管制員核對數據，意識到被誤導。以色列航空周日（18日）發表聲明，強調的通訊干擾既非針對該航司，也非飛行安全問題，干擾未影響航班正常飛行，並感謝機組人員的專業處理。

消息人士指，這是過去一周內以色列航空第二次遇上同類事件，此前也有「敵對分子」試圖干擾一班從以色列飛往泰國曼谷航班的通訊。以色列航空機組人員接受過處理相關情況的指導，例如應對有問題的頻道，以及發生這種情況時如何專業地處理。

干擾飛機通訊網絡可能把飛機引向危險區域，或令機上人員被綁架，甚至引致飛機墜毀。以色列航空消息人士透露，過去整個星期，航班飛越索馬里上空時都會出現通訊中斷，不單針對以色列航空的飛機。以色列官方已經指示所有機組人員，一旦通訊頻道出現干擾，就不要聽從該指令，改用其他通訊手段。