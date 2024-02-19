以擬於回教齋戒月　限制阿拉伯人訪爭議聖地

阿克薩清真寺被同時視為回教及猶太教聖地。

巴勒斯坦加薩地帶停火談判僵持之際，回教重要時節齋戒月將於下月10日開始。以色列傳媒周日（18日）報道，以色列總理內塔尼亞胡打算在齋戒月期間，限制阿拉伯裔以色列人進入位於耶路撒冷的阿克薩清真寺。該清真寺被同時視為回教及猶太教聖地，或招致新一輪衝突。

報道指，內塔尼亞胡周日在內閣會議上指示安全官員提交，限制齋戒月期間以色列公民進入阿克薩清真寺的方案，包括限制年齡和數量。極右翼的以色列國家安全部長班-吉維爾提出只容許70歲以上朝聖者進入聖殿山，當朝聖者舉起巴勒斯坦旗幟或恐怖主義標語，安全部隊應介入干預。

以色列國家安全局反對限制，認為應避免在齋戒月的敏感時期，不必要地與以色列和約旦河西岸的回教徒對立，更指出去年10月7日在猶太教妥拉節首日，回教激進組織哈馬斯轄下卡桑旅發起代號「阿克薩洪水」的軍事行動，就是聲言報復以色列褻瀆耶路撒冷阿克薩清真寺。

報道指，最終限制標準可能會容許60歲以上的男性和10歲以下的兒童進入聖殿山，具體人數將根據警方建議，政府消息人士強調目前尚無最終決定。內塔尼亞胡總理辦公室隨後回應報道，強調總理已作出平衡決定，在允許宗教自由的同時設定必要的安全限制，並指外界報道並不正確。