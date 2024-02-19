首顆木製衞星夏季發射　減少太空垃圾

人類在地球軌道上留下的太空垃圾問題日益嚴峻，日本京都大學與一間伐木公司合作研發出人類首顆木製衞星，計劃於今年夏天發射升空。如果該衞星在軌道運行期間表現良好，未來可能會有更多衞星使用木材作為材料，將有效減輕衞星在重返大氣層時造成鋁沉積等環境問題。

探測器名為LignoSat，由木蘭木製成。該種木材在太空真空環境下不會燃燒或腐爛，但它在重新進入地球大氣層時，會燃燒成細小的灰燼，成為未來衞星中有用、可生物降解的材料。預計LignoSat將在太空中運行至少6個月，然後才能進入高層大氣。

為確認木材是否適合作為材料，研究人員首先在模擬太空條件的實驗室測試，其後又將樣本送到國際太空站（ISS），接受近一年的太空暴露測試，結果顯示出很少的損壞迹象。在一眾被測試木材中，木蘭樹的木材被證明最為堅固。

與此同時，由日本一間新創公司與日本宇宙航空開發機構（JAXA）合作開發的太空垃圾檢查衞星ADRAS-J周日（18日）在新西蘭搭乘美國航天技術公司火箭實驗室的運載火箭發射升空，目的是檢查近地軌道上H2A火箭殘骸。火箭實驗室表示，是次任務是軌道碎片清除計劃的第一階段，ADRAS-J將提供有助於清除太空垃圾的數據，以確保後代可以持續利用太空。