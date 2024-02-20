逾千醫生集體罷工抗議擴招　6415醫生辭職

南韓駐院和實習醫生周二（20日）發動集體罷工，抗議政府推動醫學院擴大招生規模，加劇行業競爭。政府衞生福祉部公布，全國100間主要醫院至少1,630名駐院和實習醫生罷工，佔總人數約15%。當局已向其中757人發出強制復工令。

衞生福祉部周二指出，截至周一（19日）晚上11時，全國主要醫院6,415名醫生遞交辭呈，佔總人數約55%。其中光州廣域市最大醫院全南大學醫院，全院319名駐院和實習醫生中，多達224人周一遞交辭呈並於周二曠工，人數佔約70%。該院計劃調派專科醫生和助理護士維持正常診療和手術。

當地傳媒引述醫療界人士和政府估計，目前啟動的緊急診療對策只能堅持2至3周，罷工期間全國醫療服務量將減少30%至50%。部分醫院認為罷工將會持續，已制定直到下月底的緊急待命行動計劃，動員研究醫生和臨床教授等所有可用醫生。

2020年，時任總統文在寅政府提出醫學院擴大招生，觸發南韓醫生在新冠疫情高峰期大罷工，同年8月21日宣布罷工為無限期。罷工導致手術取消、醫療中斷等醫療危機，當時政府在兩周後與醫生組織達成協議，醫生翌月8日才重返工作崗位。