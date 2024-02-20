澳洲海軍發展藍圖　建二戰以來最大水面作戰艦隊

澳洲政府周二（20日）公布最新海軍發展藍圖，計劃在未來10年追加111億澳元（566億港元）國防預算，組建一支殺傷力更強的水面作戰艦隊，令其規模較現時擴大一倍以上，成為自二戰以來最龐大的水面作戰艦隊。連同該國去年宣布在美國及英國協助下組建的核動力潛艇艦隊，澳洲皇家海軍未來將擁有水上和水下全面作戰能力，成為美國在印太地區牽制中國海軍的主要力量。

根據總理阿爾巴內塞政府公布的發展藍圖，澳洲皇家海軍未來水面作戰艦隊將由26艘主要水面作戰艦艇組成，包括3艘現役霍巴特級驅逐艦、11艘新型通用護衞艦、6艘新建造的大型可選配員水面艦艇，而2018年宣布採購的9艘獵人級護衞艦將減少至6艘。正在服役的澳新軍團級護衞艦，服役時間最長的兩艘將按計劃退役，剩餘6艘也將加入水面作戰艦隊。其他還包括25艘小型戰艦。

澳洲國防部介紹，霍巴特級驅逐艦將在奧斯本造船廠進行升級，配備美國海軍最新的神盾系統。獵人級護衞艦將在南澳省奧斯本的海軍造船廠建造，服役後逐步取代霍巴特級驅逐艦。新型通用護衞艦將加速取代澳新軍團級護衞艦，放棄澳新軍團級護衞艦原本的升級計劃。西澳省的亨德森軍區正進行整合，預計建造8艘新型通用護衞艦，並為建造大型可選配員水面艦艇創造條件。

阿爾巴內塞政府承諾為未來艦隊採購和維護提供資金，包括為此前預算增撥17億澳元（約86億港元），並追加111億澳元的國防預算，以加速水面作戰艦艇交付，和擴大澳洲的造船業規模。政府同時承諾為2032至2033年的國防綜合投資計劃，追加305億澳元（約1,556億港元）投資。未來10年內艦隊採購和維護投資總額將達到542億澳元(約2,765億港元），為南澳省和西澳省的造船業和勞動力提供清晰發展道路。

海軍發展藍圖是基於響應《國防戰略審查》委託進行，針對水面作戰艦隊獨立分析的建議。政府感謝領導分析的退役美國海軍中將希拉里德斯（William Hilarides）、澳洲前財政部長哈克斯塔布（Rosemary Huxtable）和澳洲海軍中將梅耶（Stuart Mayer）。報告指出，澳洲目前的水面作戰艦隊是海軍歷史上最老舊的艦隊。國防部認為，未來艦隊將是澳洲確保海上交通和海上貿易的安全和保障，在周邊地區展開行動所不可或缺。

澳洲副總理兼國防部長馬爾斯指出，水面作戰艦隊增強殺傷力，將確保澳洲海軍在當前和未來環境下的作戰能力，達到最佳狀態。國防工業部長康羅伊（Pat Conroy）表示，發展藍圖確保澳洲海軍造船工業的未來，在未來10年內支持3,700個直接就業崗位，並在未來數十年支持數千個間接就業崗位。海軍司令哈蒙德認為，未來水面作戰艦隊的規模、殺傷力和能力確保澳洲海軍有能力應對地區不斷變化的戰略挑戰。