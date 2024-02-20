特朗普簽名金色波鞋　俄富商9000美元投得

美國前總統特朗普上周六（17日）在費城波鞋展上宣布推出旗下品牌金色波鞋，在網上發售兩小時內就搶購一空。其中一對由特朗普親筆簽名的波鞋，被一名俄羅斯富商以9,000美元（約7萬港元）在波鞋展現場投得。

買下這對鞋的名貴手錶商始創人兼行政總裁沙夫（Roman Sharf），年輕時從俄羅斯移民美國，現居住在費城，公司每年的銷售額約為1.3億美元（約10億港元）。拍賣現場影片顯示，沙夫興高采烈地拿着波鞋，稱當今年11月美國總統選舉後將舉行勝利慶祝活動時，他將穿着這對獨一無二的簽名波鞋，暗示特朗普將選舉中獲勝。他又在社交平台發文稱，計劃將波鞋傳給孩子，暫時會在其辦公室展示這件珍貴物品。

該款鞋原本售價399美元（約3,121港元），限量發售合共1,000對，其中只有10對有特朗普親筆簽名。其鞋身為金色，印有特朗普（Trump）姓字首字母「T」，鞋後則有一面美國國旗。特朗普表示：「我想這樣做很久了，我有一些很棒的人與我一起共事，他們想出了這個，這是我已經談論12年、13年的事情。我認為這將會取得巨大成功。」