為泰黨：他信年事已高　健康需時恢復

泰國前總理他信周日（18日）獲假釋，離開關押半年的曼谷警察綜合醫院。為泰黨發言人多努蓬周二（20日）表示，年事已高的他信留院期間缺乏運動，導致健康惡化，假以時日將恢復健康，向政界人士提供建議。

多努蓬指，他信曾三次感染新冠肺炎，目前飽受長新冠後遺症之苦，病情確實十分嚴重。他引述為泰黨黨魁、他信幼女貝東丹稱，他信患有手臂肌腱炎和頸椎病。總檢察長辦公室周一（19日）傳召他信，就涉嫌冒犯君主罪接受問話。戴口罩的他信乘坐輪椅，由貝東丹陪同往總檢察長辦公室。他信其後獲准離開，預定4月2日再報到並聽取檢方決定。一名曾與他信會面的官員指，他信說話時幾乎不能發聲，相信他真的生病。他信脖子上頸箍，且手臂由吊帶承托，不能自行走動。

2015年5月21日，他信在南韓首爾受媒期間，暗示泰王任命的樞密院策劃軍事政變，推翻他信妹妹英祿領導的政府。總檢察長翌年決定起訴他信，刑事法院簽發逮捕令，他信當時仍流亡海外。檢察官和警方今年1月向他信提交起訴書，他信否認指控。