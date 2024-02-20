卡梅倫訪福克蘭　成30年首位登島英外相

英國外交大臣卡梅倫周一（19日）登上主權爭議的福克蘭群島（阿根廷稱馬爾維納斯群島），悼念在1982年福克蘭群島戰爭陣亡的英國軍人。卡梅倫成為時隔30年以來，首位到訪福克蘭群島的英國外相。

卡梅倫參觀了兩個戰鬥遺址，在一個英軍墓碑前擺放花圈，並與駐軍和官員會談。此外，他還探訪了一些環保計劃和一個企鵝棲息地。卡梅倫表示，永遠不會忘記英軍令人難以置信的貢獻，將永遠支持群島居民的權利，以及他們維持繁榮現代社會所作的努力。阿根廷火地島省省長梅利里亞批評英國發起新一輪挑釁，目的是破壞阿根廷對本國領土的合法主權，並在21世紀繼續殖民主義，他把卡梅倫列為不受歡迎人物。

阿根廷外交部官員重申，本國對馬爾維納斯群島擁有主權，爭議只能根據國際社會的授權才能解決。阿根廷總統米萊向英國提議，應當用類似「1997年香港回歸中國」的方式，將馬島的主權經過談判後移交給阿根廷。惟英國首相辛偉誠強調，英國擁有無可爭議的主權，將繼續積極捍衞島民的自決權。英國國防大臣夏博思表示，將繼續派遣軍艦在群島周邊巡邏。