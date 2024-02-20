以促哈馬斯齋戒月前放人質　否則攻擊拉法

以色列戰時內閣部長甘茨（Benny Gantz）周日（18日）警告，若巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯在下月10日的回教齋戒月前，仍不釋放以色列人質，以色列就會擴大在加薩地帶南部的攻勢，推進到接壤埃及的拉法。

甘茲在耶路撒冷出席美國主要猶太人組織主席會議時揚言，全世界和哈馬斯領導人必須知道，若齋戒月時以色列人質未回家，加薩各地的戰鬥將繼續，包括拉法。以色列將採取協調方式，與美國和埃及夥伴對話促成平民撤離，以盡量減少平民傷亡。對於認為進攻代價過高的人，甘茲強調哈馬斯有一個選擇，就是投降和釋放人質，讓加薩市民慶祝齋戒月。

對於黎巴嫩真主黨襲擊以色列北部邊境，甘茲強調以色列將實現將真主黨趕走的目標，真主黨必須決定是否要「作為一個組織自殺」，而西方世界應清楚說明，黎巴嫩政府才是應該追捕真主黨的人，因為該國要為真主黨的行為付出代價。若以色列需要在黎巴嫩發動戰爭，他們就會這樣做。甘茲發表講話後不久，一枚從黎巴嫩發射的反坦克制導導彈擊中北部邊境村莊什圖拉，沒有造成傷亡。

甘茲感謝華府在軍事和外交方面的支持，並堅稱雖然在部分問題上存在分歧，但以色列和美國共和民主兩黨，與其他國際領導人團結一致，以色列的勝利與擴大和平圈、聯合地區對抗伊朗的意願相輔相成。通往地區穩定與和平的道路不是通過單方面的行動，如承認巴勒斯坦國，而是通過促進長期進程，鞏固面對伊朗抵抗軸心的地區架構，改善整個地區人民生活。