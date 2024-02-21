高院辦聽證會　決定會否准阿桑奇上訴

英國高等法院周二至周三（20至21日）一連兩天舉行最後聽證會，藉此決定是否受理維基解密始創人阿桑奇上訴引渡到美國受審一案。大批阿桑奇支持者周二在倫敦法院門外聚集，高舉「釋放阿桑奇」及「保護言論自由」等標語。

由於健康問題，阿桑奇沒有親赴聽證會，其妻子斯特拉（Stella Assange）卻在法院門外現身。她周一（19日）受訪時提到，阿桑奇無論身體或精神已非常差，又指是次聽證會結果將決定丈夫能否繼續在英國上訴，不排除向歐洲人權法庭申請緊急禁令。英媒指出，若兩名法官拒絕讓阿桑奇挑戰引渡判決，阿桑奇唯一途徑只餘下歐洲人權法庭介入。

一眾阿桑奇支持者中，不乏新聞從業員，更有人形容是次聽證會屬「21世紀最重要新聞自由案件」。另外，工黨前黨魁郝爾彬亦有現身，他曾在網上社交平台提到，阿桑奇有罪是因為說出真相，說出與戰爭及全球犯罪有關真相。

52歲的阿桑奇2010年在維基解密公開大量美國政府機密文件，涉及18項罪名被通緝，之後進入厄瓜多爾駐英國大使館尋求庇護，直至2019年4月被英國警方進入館內逮捕。英國時任內政大臣彭黛玲2022年簽署引渡令，批准把他引渡到美國受審。