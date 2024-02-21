運載人道物資赴也門　美貨船遭青年運動攻擊

美國中央司令部周三（21日）公布，也門叛軍青年運動於薩那時間周一（19日）下午向一艘由美國擁有的貨船發射2枚反艦彈道導彈，遇襲貨船當時正運送人道物資前往也門亞丁省。

中央司令部發聲明指，青年運動分別於周一下午12時30分至1時50分向懸掛希臘國旗的貨船Sea Champion號發射反艦彈道導彈，其中一枚在貨輪附近爆炸，貨輪輕微損毀。貨輪裝載了運往亞丁省的穀物，該船過去5年亦11次運送人道物資到也門。美軍指，青年運動對紅海地區的攻擊加劇也門的人道需求，這些活動直接危及也門的食品進口和人道主義援助，美方致力於打擊青年運動的惡意活動。

同日傍晚約5時，中央司令部部隊鎖定並摧毀也門境內叛軍據點的一個地對空導彈發射器。晚上6時40分，青年運動發射一枚反艦彈道導彈，沒有擊中任何商船或軍艦。至晚上7時20分，一架單向攻擊無人機襲擊懸掛馬紹爾群島旗、由美國擁有的貨船，造成貨船輕微損毀，沒有傷亡，繼續航行前往意大利。55分鐘後，中央司令部部隊摧毀也門西部一架準備發射攻擊紅海船艦的單向攻擊無人機。

從周一晚上8時到周二（20日）凌晨12時30分，美國及聯軍戰機和軍艦在紅海和亞丁灣擊落10架單向攻擊無人機。凌晨12時30分，美軍神盾驅逐艦拉布恩號發現一枚反艦巡航導彈來襲，最終擊落導彈。