俄軍最小損失奪烏東重鎮　防長歸功總參謀部

俄羅斯國防部長紹伊古周二（20日）向總統普京匯報戰況，交代攻佔烏克蘭東部戰略重鎮阿夫迪夫卡的過程。紹伊古指出，俄軍總參謀部在去年秋天制訂作戰計劃，最終以最小損失奪取阿夫迪夫卡。

紹伊古表示，戰鬥準備工作在很久以前開始，需在阿夫迪夫卡北方及西北方集結優勢兵力。俄軍每天打擊阿夫迪夫卡460次，消耗200噸彈藥，並於戰鬥結束後向西推進，合共佔領72平方公里土地。紹伊古反駁烏軍有組織撤退的說法，稱烏軍拋棄大批傷兵及武器後倉皇撤出阿夫迪夫卡，遺下一座滿布地雷的城市，俄軍俘虜多名敵人。在上周六（17日）至翌日期間，烏軍有近2,400人傷亡。普京指示俄軍繼續推進，強調必須充分準備，確保人員、武器、設備及彈藥充足。

紹伊古續指，俄軍肅清盤據第聶伯河東岸赫爾松州克林基的烏軍，殲滅近3,500人。以往有4個烏克蘭海軍步兵旅集結克林基，企圖攻入克里米亞西部。對於烏克蘭去年夏季反攻失敗一事，紹伊古稱俄軍總參去年初已得悉相關情報，作戰計劃在波蘭及波羅的海國家擬訂。烏軍在反攻中付出16.6萬人傷亡代價，失去逾800輛坦克、約2,400輛裝甲車、123架飛機和直升機。