華漢涉助朝走私　澳洲擬引渡美國受審

一名中國男子涉嫌參與北韓煙草走私計劃，在澳洲落網。當地檢方計劃將他引渡到美國受審，已着手安排相關引渡事宜。若罪名成立，他將面臨數百萬美元的罰款和數十年的監禁。

案情指，金光華（Jin Guanghua，音譯）涉嫌夥同他人向北韓供應煙草，時間長達10年，已為北韓賺取7億美元（約54.6億港元）收入。北韓因此得以製造和銷售冒牌香煙，為其核武和彈道導彈計劃提供資金。他參與的計劃是透過一系列北韓國有公司運作，並由北韓銀行提供資金，隨後利用中國公司經美國金融系統交易，繞過制裁，將數百萬美元匯入平壤。

金光華的同夥包括60歲中國公民秦國明（Qin Guoming，音譯）和42歲中國公民韓琳琳（Han Linlin，音譯），兩人均被美國聯邦調查局通緝，懸賞金達49.8萬美元（約388萬港元）。美國政府表示，非法貿易是北韓最大經濟來源之一，其中冒牌香煙自1990年代以來一直是北韓的主要收入來源。在平壤製造的香煙盜用知名品牌包裝，銷售至菲律賓、越南和伯利茲等國家。