報告：朝外勞佔領華工廠暴力抗議欠薪

南韓統一研究院研究員卓珉志（音譯）周二（20日）發表報告，指數千名在華北韓勞工佔領工廠暴力抗議欠薪事件，反映北韓政權逐漸喪失對外勞的控制能力，形容是北韓體制下難以想像的事情。

報告名為《中國吉林省北韓外派勞動者集體罷工事態的含義：派往海外奴隸勞動的危機》，認為事件可視為北韓工人運動的萌芽之兆。日本《讀賣新聞》上周六（17日）報道，北韓國防省旗下貿易公司約2,000名派遣工人，於本月11日至14日佔領吉林省和龍市的醫療製造和水產品加工廠，事件因長期拖欠工資觸發工人憤怒情緒所致。北韓國家保衞省及領事館試圖控制局面，但有北韓外勞的管理人員身亡。

《讀賣新聞》指出，北韓向工人支付欠薪的同時，僅把200多名主要參與者的一半遣返回國，大約只佔全體參與者5%。卓珉志的報告稱，罷工者都是熟練工，因此朝方為確保穩定外匯收入而沒有大力鎮壓。報告還稱，有組織地集體發聲在北韓社會具備巨大衝擊力。北韓正在興起「國家侵犯人民權利」概念，並掀起民眾表達對國家不滿情緒的新浪潮。