澳洲官兵在美受訓　首參與核潛艇課程

澳洲正在美國及英國協助下，逐步建立操作攻擊核潛艇艦隊的能力。美國國防部周二（20日）宣布，澳洲皇家海軍一批官兵已經展開有「潛艇學校」之稱的美國海軍潛艇軍官基礎課程，學習運用攻擊核潛艇，為日後引入同款核潛艇鋪路。

受訓的澳洲皇家海軍官兵分別是霍爾（William Hall）、克萊恩（Adam Klyne）、海登（James Heydon），他們成為首批參與美國海軍潛艇學校潛艇軍官基礎課程的澳洲官兵，受訓地點位於康涅狄格州新倫敦海軍潛艇基地。美國海軍潛艇學校表示，這批官兵將在接下來兩個月內，學習領導一艘先進攻擊核潛艇的責任，涉及安全、損害管制、航行技能方面；又稱這批學生本身已經獲得澳洲攻擊柴電潛艇的資格，加上已經證明其對核動力的能力，因此毫無疑問他們也在學校有超水準的表現。

若從美國海軍潛艇學校順利畢業，這批澳洲皇家海軍官兵將獲得「實戰」機會，分派到攻擊核潛艇首次出海，接受潛艇不同系統及角色的訓練及測試，通過後才正式獲得攻擊核潛艇船員的資格。美國海軍潛艇學校強調，該校畢業的澳洲皇家海軍官兵只會分派到攻擊核潛艇。根據澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）合作計劃，澳洲未來配備兩款使用常規武器的攻擊核潛艇，分別是美製維珍尼亞級及AUKUS級。