阿桑奇申上訴圖免引渡　美方指檢控非出於政治目的

英國高等法院周三（21日）進行第二天的聽證會，審理維基解密始創人阿桑奇反對將他從英國引渡到美國受審的最終上訴申請。美國政府的代表律師在庭上指出，阿桑奇應該在美國接受間諜罪檢控，原因是他超出了記者的工作範圍，誘使、竊取和無差別地發布美國政府機密文件，將無辜者的生命置於危險之中；而美方的檢控並非出於政治目的。

美方指控現年52歲的阿桑奇，鼓勵並幫助美國陸軍情報分析員曼寧，竊取外交電文和軍事文件，並且於維基解密公佈，因而控告他17項間諜罪和一項濫用電腦罪。美國政府的代表律師多賓（Clair Dobbin）在聽證會上表示，阿桑奇損害了美國的安全和情報部門，且洩露數十萬份文件，使無辜者面臨嚴重且迫切的風險，包括許多生活在戰爭地區或專制政權下的人，或會因此而遭任意拘留。

多賓並指，阿桑奇鼓勵曼寧和其他人侵入政府電腦並從中竊取資訊，「遠遠超出了」記者收集資訊的範圍。阿桑奇不僅建立了一個其他人可向其提供機密資訊的網上平台，還試圖鼓勵盜竊和黑客行為，使維基解密受益。

阿桑奇的代表律師在前一天的聽證會指，維基解密以史無前例的規模，揭露美國政府的罪行，包括使用酷刑和殺戮，美國政府因而正尋求懲罰阿桑奇；而一旦阿桑奇被送往美國受審，他可能會遭受司法不公。多賓則反駁稱，刑事指控阿桑奇是因為他公開了消息來源的名字，並鼓勵盜竊和黑客行為，而不是出於政治目的；亦否認了這些指控是懲罰阿桑奇政治觀點的「壓迫工具」，指起訴是基於法律和證據，即使美國出現了政權更迭仍保持一致。

聽證會結束後，法官未有立即作出判決，裁決將容後公布。外界預料法官會在幾周後宣判，如果上訴申請被拒，阿桑奇會於28日內被引渡到美國；而阿桑奇阻止自己被引渡的唯一途徑，亦只餘下向歐洲人權法庭申請緊急禁令。