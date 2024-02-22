拜登簽令加強保護港口免受網攻　措施包括更換中國製起重機

美國總統拜登周三（21日）簽署行政命令，加強保護美國港口免受網絡攻擊。有美國報章報道，美國政府花費在改善港口安全的數以百億美元，部分將用來更換中國製造的起重機，以消除安全疑慮。

該行政命令修改了有關保護船隻、海港、港口和海濱設施的法規，並稱美國面臨「持續且日益複雜的惡意網絡活動」的危險，要求港口營運商報告任何網絡事故，包括任何「涉及或危及任何船隻、海港、港口或海濱設施的破壞、搗亂活動」。負責網絡和新興技術的美國白宮副國家安全顧問紐伯格（Anne Neuberger）周二（20日）向記者簡介時說，該命令要求港口設施營運商提升網絡防禦。她直言：「網絡攻擊所造成的損害，與風暴或其他物理威脅一樣大，甚至更大。」又指美國港口每年涉及價值5.4萬億美元（約42億港元）的經濟活動，因此改善網路防禦至關重要。

美國海岸防衞隊網絡指揮官范恩（John Vann）表示，美國港口使用的起重機近80%是中國製造，存在被中國人員遙遠控制或編程起重機的風險，並指拜登的行政指令對中國起重機的擁有者和營運商提出了「一系列網路安全要求」。

美國《華爾街日報》則在周三披露，美國政府將在未來5年對港口安全投入逾200億美元（約1560億港元），部分會用作協助日本三井集團（Mitsui）的美國子公司，在美國生產貨運起重機，這將會美國30年來，首次在國內生產起重機。