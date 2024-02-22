以戰時內閣成員：釋放人質協議談判　初步迹象有進展

以色列戰時內閣成員甘茨周三（21日）表示，有初步象顯示，以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯就達成新的釋放人質協議取得進展；但他警告，一旦未能達成協議，以軍將會在下月開始的回教徒齋戒月期間，對加薩南部城市拉法發動地面進攻。

甘茨表示，力圖達成停火的地區談判正在努力推動一項新的人質協議，並且有初步迹象顯示可能取得進展。他強調不會停止尋找方法，亦不會錯過任何機會，將以色列人質帶回家，但他重申，如果在下月10日齋戒月開始時未能達成人質協議，以色列準備在齋戒月期間依計劃進攻拉法。他表示，將會在居民從拉法撤離後開始進攻行動，又認為清除在當地活動的殘餘的哈馬斯部隊，對於加薩非軍事化至關重要。

阿拉伯媒體周三報道，哈馬斯的代表與埃及調解員的談判仍在繼續之際，哈馬斯的立場有所軟化。而以色列正準備參加周五（23日）在巴黎舉行的另一場峰會，以圖達成釋放人質協議；以方確認出席之前，正在等待埃及和哈馬斯的會談取得更多進展。