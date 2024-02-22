韓媒：政府和醫療界矛盾激化　病患遭殃

南韓駐院和實習醫生集體罷工周四（22日）踏入第3天，政府此前揚言將嚴打已接到復工令而拒絕返崗、並挑動集體行動的醫生及其背後勢力。有韓媒指出，雙方矛盾持續激化，最終為此後果「埋單」的只有患者。

政府周四表示，全國100間主要實習醫院中，共有8,816名實習和住院醫生提交辭職報告，佔總數1.3萬多人的近70%。當中7,813人實際離崗缺勤。保健福祉部迄今已向6,228名實習和住院醫生下達了復工返崗命令，3,377人從所屬醫院收到了不返崗確認書。

專業醫生團體「大韓醫師協會」表示，國民的生命權固然重要，但醫生選擇職業的自由同樣是國民的基本權利，應獲得尊重。不過，政府堅持按照原則執法的立場，並明確表示將按照逮捕調查原則，嚴正應對挑撥以非法集體行動抗議政府醫學生擴招計劃的人員。

在政府和醫療界矛盾激化的情況下，不少患者的手術日程受阻。醫院方面優先安排急救和重病患者手術，非緊急的診療和手術則被最大限度地推延。三星首爾醫院周一（19日）減少了10%的手術日程；周二（20日）更進一步減少至30%。