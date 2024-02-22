美援烏先進軍車及防空系統　揭無全面保養

美國國防部總監察長斯托奇承認，沒有計劃維修保養提供予烏克蘭的坦克、裝甲車及防空系統，或影響烏克蘭使用美援裝備遂行有效戰鬥能力，並對美國應對其他國家安全威脅帶來風險。

斯托奇周二（20日）發布兩份經過編輯的報告，指美國向烏克蘭運送186輛布拉德利步兵戰車、189輛史崔克裝甲車、31輛M1阿布拉姆斯主戰坦克，以及數量不明的愛國者防空系統。報告指出，美國國防部不打算保養上述武器，且沒有迹象表明武器可於本年10月以後繼續使用。由於武器是根據總統提取權，從美軍現有庫存中無限制地撥出；假如情況繼續，美國國防部可能要在維持烏軍或美軍戰備狀態間作出抉擇。

報告稱，美國國防部主要目標是盡快武裝烏克蘭，武器保養只是事後想法。有美國歐洲司令部官員表示，目前的模式難以長遠有效或持續。斯托奇續指，美國國防部缺乏遠見令人憂慮，美軍僅向烏克蘭提供有限備件、彈藥和維修支援，而且沒有協調或調整成一個全面計劃。運送物資包括部分用於戰地維修的消耗品和備件，以及根據美國在伊拉克、阿富汗及敍利亞操作武器系統經驗而提供的額外物品。