美國務院准對台軍售　涉戰術數據系統升級

美國國防安全合作局（DSCA）周三（21日）宣布，國務院已批准向台灣出售先進戰術數據鏈系統升級規劃及相關設備，估計總值7,500萬美元（約5.85億港元），DSCA當天通報國會並遞交軍售所需的證明。這是台灣上月13日大選結束以來、台海局勢緊張之際，美國首次對台軍售。

DSCA公布，軍售內容包括跨域解決方案（CDS）、高保障設備、全球定位系統（GPS）接收器、通信設備、需求分析、工程、技術服務及其他相關後勤和項目支持。估計200名美國政府人員和200名美國承包商代表，會根據需要前往台灣，提供工程和技術支持服務，以及計劃和技術審查。主要承包商將通過美國政府競標流程確定。

公告提到，軍售將通過加強通信和網絡安全，以及提供允許戰術資訊安全流動的基礎設施，提高台灣應對當前和未來威脅能力，台灣將能毫無困難地把支持和設備融入軍力。軍售支持台灣努力實現軍隊現代化和保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟和安全利益，有助改善台灣的安全，協助維護該地區政治穩定、軍事平衡和經濟進步，不會改變該地區基本軍事平衡。

台灣國防部周四（22日）指，本次軍售將請美方就整合台軍指揮、管制及情報監察和偵察系統的數據鏈路升級，進行整體規劃及完成部分優先升級工作，以提升現有共同作戰圖像效能，建立軍事互通，發揮聯合戰力。國防部感謝美國政府協助台灣增強防衞能力，基於「台灣關係法」、「對台六項保證」及「強化台灣韌性法案」落實對台安全承諾。雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及印太區域和平穩定。