普京乘改進型戰略轟炸機飛行半小時　展示俄國核力量

俄羅斯總統普京周四（22日）登上改進型圖160M核子戰略轟炸機，並且乘坐它飛行了30分鐘，外界認為他此舉似是在提醒西方俄國的核力量。

俄羅斯人將這款巨型的超音速遠程戰略轟炸機暱稱為「白天鵝」，北約代號則是「海盜旗（Blackjack）」，在前蘇聯時代，一旦發生核戰就可部署它作為遠距離投擲武器之用。普京所乘坐的，是這款冷戰時代戰略轟炸機的現代化版本。

普京到韃靼的喀山航空廠參觀4架深度改進的圖160M，之後搭乘該款轟炸機。克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，普京這次飛行路線是軍事機密；而在飛行結束後，普京從飛機上爬下梯子，盛讚飛機優秀可靠，俄空軍可以接受這款戰機服役。他說：「這是一架實實在在的新飛機，（全機上下）好多部分都是新的。操控性更好，就是外行人也能輕鬆感覺得到。飛機非常可靠。這是一款優秀裝備。」他表示對這次乘坐圖160M的飛行留下很好的印象，讚許飛機舒適，且有一個供機組人員在有需要時休息的區域。

圖160M搭乘4名機組人員，能夠攜帶12枚巡航導彈或12枚短程核彈，無需加油即可不間斷飛行1.2萬公里。根據2018年簽署的合約，預計到2027年，會有10架現代化圖160M向俄羅斯空軍交付，每架成本為150億盧布（約12.6億港元）。製造商圖波列夫公司表示，現代化版本的圖160M比舊版本效率提高了60%，其武器、導航和航空電子設備都有顯著改進。