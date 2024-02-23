納瓦尼母稱已見過兒子遺體　但遭要脅秘密安葬

俄羅斯反對派領袖納瓦尼上周五（16日）在北極圈流放地的監獄中身亡，其遺體一度被指下落不明。納瓦尼的母親納瓦娜婭（Lyudmila Navalnaya）周四（22日）表示，俄羅斯當局已向她展示了兒子的遺體，並施壓要她秘密下葬，但遭她拒絕。

納瓦娜婭周四在網上發布影片，稱自己已見到兒子的遺體，她周三（21日）晚被帶到一個停屍間，簽署了一份死亡證明。據納瓦尼的新聞秘書表示，該死亡證明上顯示納瓦尼死於自然。納瓦娜婭說，按照法律，當局應該立即把納瓦尼的遺體交給她，但俄羅斯的調查人員拒絕，而且給她開條件，指定納瓦尼埋葬的地方和方式，並且要脅她。納瓦娜婭說：「他們想暗中處理完這件事（安葬納瓦尼），不舉行告別儀式。他們想帶我到墓園邊一座新墳說，『你的兒子葬在這裏』。我不同意。」

納瓦娜婭又說：「他們看着我的眼睛，說如果我不同意秘密埋葬，他們就會對我兒子的屍體做些事情。」她又引述調查人員說：「時間不在你這邊，屍體正在腐爛。」但納瓦娜婭表示：「我不想要特殊條件，我只希望一切都依法進行。我要求立即將我兒子的遺體歸還給我。」她又說，希望納瓦尼的支持者有機會向他告別。

納瓦尼的助手日丹諾夫（Ivan Zhdanov）表示，納瓦娜婭希望將兒子葬在莫斯科邊緣的霍萬斯科耶公墓，並將此作為一項公共活動。日丹諾夫又說，納瓦尼不會被埋葬在國外，指納瓦尼「返回俄羅斯並不是為了被帶走。」他指的是納瓦尼在2020年中毒並在德國接受治療之後，決定於2021年返回俄羅斯。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比周四回應事件時稱，俄方必須要將納瓦尼的遺體交還他的母親，以讓她能夠合適地追悼兒子。