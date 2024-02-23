以哈暫時停火談判有望進展　以方今派團到巴黎談釋放人質

以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的暫時停火談判有望取得新進展，以色列媒體周四（22日）報道，以色列戰時內閣已投票通過，派出摩以情報部門摩薩德局長巴尼亞（David Barnea）為首的談判代表，於周五前往法國巴黎，就釋放被扣押在加薩的逾百名以色列人質進行談判，有望緩解以軍在齋戒月全面進攻加薩南部城市拉法的危機。

哈馬斯正於埃及開羅與埃及和卡塔爾的調解員會談，以期推進釋放人質談判。哈馬斯政治局委員兼對外關係部主任馬爾祖克（Moussa Abu Marzouk）周四接受埃及媒體訪問時也表示，談判可能在不久的將來取得突破。不過他表示，哈馬斯面臨的主要障礙是以色列拒絕將地面部隊從加薩撤出，他重申哈馬斯的停火條件是停止敵對行動以及讓流離失所的巴人返回加薩北部；要揚言哈馬斯要求釋放每1名以色列人質，對方就要釋放500名巴勒斯坦囚犯，又誓言哈馬斯將繼續鬥爭，直到勝利或殉難，並且不會放下武器。

與此同時，美國媒體周四報道，哈馬斯願意接受以方在新的交換人質協議中釋放3,000名巴人囚犯，放棄了之前釋放以色列監獄中所有巴人婦女和未成年人的要求。同時，報道又引述埃及官員稱，哈馬斯仍在尋求釋放被判長期監禁的哈馬斯成員，還要求在為期6周的暫時停戰開始時，就展開永久停火的談判，且在有關談判取得進展的情況下才釋放人質。儘管如此，以方願意派團到巴黎參與談判，哈馬斯亦展現出談判的彈性，也被視為談判或會取得進展的訊號。