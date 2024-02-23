駕車撞回教家庭4死1傷　白人男子判5次終身監禁

加拿大安大略省倫敦市2021年6月6日發生一宗白人男子蓄意開車撞向一個回教家庭的案件，受害家庭4死1傷，加拿大法院周四（22日）宣布，判處現年23歲的被告韋爾特曼5次終身監禁，法官並指出他罪行是恐怖主義行為。

受害人阿夫扎爾（Salman Afzaal）一家在案發時正在散步，韋爾特曼（Nathaniel Veltman）卻開貨車撞向他們，結果時年46歲的阿夫扎爾、其44歲妻子瑪迪哈、15歲女兒尤姆娜和74母親塔拉特都死於輪下，阿夫扎爾9歲的兒子也身受重傷，最後得以幸存。

韋爾特曼在去年11月已被判4項一級謀殺罪和1項企圖謀殺罪罪名成立，高等法院法官波默朗斯周四就5項罪名各判處韋爾特曼一次終身監禁。波默朗斯在庭上說：「我選擇不說出罪犯的名字，也不覆述他向警方供稱和在他宣言中的仇恨言論。這是因為他的行為構成了恐怖主義活動。」韋爾特曼曾向警方供稱，自己因為受害人的宗教信仰而動殺機。當地傳媒指出，此案在加拿大是首宗要求陪審員將恐怖主義行為納入考慮的一級謀殺案，也是對加拿大反恐法如何適用於白人民族主義者的一次測試。