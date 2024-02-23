也門叛軍揚言動用潛艇武器　加強攻擊紅海

也門叛軍青年運動領袖胡塞周四（22日）揚言會加強打擊在紅海地區的船艦，包括使用新的潛艇武器。同日，青年運動首次正式向保險公司發出警示，訂明與以色列、美國、英國有關的船隻在紅海附近海域航行。

根據美國中央司令部，美軍戰機和一艘聯軍軍艦於也門薩那時間周四凌晨4時30分至5時30分，在紅海擊落6架屬於青年運動的單向攻擊無人機，相信這批無人機是針對美國及聯軍艦隻，中央司令部視之為迫在眉睫的威脅。同日早上8時30分至9時45分，青年運動從也門南部向亞丁灣發射兩枚反艦彈道導彈，擊中懸掛帛琉國旗、由英國擁有的貨船Islander號，貨船輕微損毀，可繼續航程。

胡塞發表電視講話指，青年運動在紅海、阿拉伯海、曼德海峽及亞丁灣的行動持續及有效，並正在加強力度。他沒有交代更多有關潛艇武器的詳情。

另一邊廂，青年運動新成立的「人道行動協調中心」向船公司和保險公司發出兩份正式通知，表明禁止由以色列、美國、英國個人或實體擁有，或懸掛上述3國國旗的船隻在紅海、亞丁灣及阿拉伯海航行。