Google始創人布林私人機師墜機亡　遺孀提告過失致死

美國科技公司Google聯合始創人布林（Sergey Brin）名下一架私人飛機，去年5月在加州半月灣一帶失事，機上2名機師死亡，布林本人不在機上。美媒周三（21日）報道，一名遇難機師的遺孀早前入稟起訴布林過失致死罪，指控對方阻撓尋回死者遺體，以銷毀非法改裝飛機的證據。

遇難機師麥克萊恩（Lance Maclean）的遺孀瑪麗亞（Maria M. Olarte Maclean）向南灣法院提交訴訟指，麥克萊恩去年5月20日與另一名機師駕駛布林的DCH6-400型飛機，原定從加州前往夏威夷，然後轉飛斐濟接待布林和他的客人。飛機燃料缺不足以應付航程，布林於是指示技工在無授權下及非法地在飛機機身安裝「輔助燃料系統」，但加裝的油箱在飛行期間故障，飛機無法使用任何燃料。麥克萊恩試圖掉頭折返加州，但飛機燃料耗盡，在距離半月灣僅數公里處墜毀。

瑪麗亞指控，布林和其代理人決定讓麥克萊恩的遺體，以及可以證明布林需為2名機師遇難負責的證據石沉大海。她無時無刻關注布林等人尋找亡夫遺體，但至今未有發現，布林無任何表示。布林家族辦公室發言人稱，對事故深感悲痛，同情家屬，但無法就未有裁定的訴訟發表評論。