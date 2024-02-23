美私下警告俄羅斯　切勿部署新型太空核武

美國白宮早前證實俄羅斯正在研發可摧毀軌道衞星的新型太空核武，美媒周四（22日）指美方已罕有地私下接觸俄羅斯，警告切勿部署太空核武，一旦部署將違反1967年簽署的《外太空條約》，危害美國國家安全利益。

多名知情美國官員指，華府經多個渠道接觸莫斯科，其中一個涉及白宮國家安全顧問沙利文與俄羅斯總統外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov），二人自俄烏開戰後已多次對話，美方尋求警告俄方不要在烏克蘭戰場使用核武或其他大殺傷力武器。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯上周亦接觸了俄羅斯對外情報局局長納雷什金（Sergei Naryshkin）。

同時，華府試圖游說中國、印度及七國集團（G7）成員國向莫斯科傳遞訊息，惟美國官員承認中美在俄羅斯問題只有很少戰略一致性。白宮國家安全委員會發言人證實美方就反衞星能力問題接觸俄羅斯，但拒絕透露更多詳情。

另外，美媒周三（21日）指美國情報機關已知會該國最親密的歐洲盟友，俄羅斯有可能今年發射太空核武到地球軌道，但會以模擬彈頭代替。