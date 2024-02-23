清華才女中毒案關鍵人　成澳洲房地產大亨

北京清華大學30年前鉈中毒案受害者朱令去年12月離世，終年50歲。其當年宿友孫維獲警方釋除嫌疑後移居澳洲改名生活。澳媒周三（21日）披露孫維和丈夫在當地資產，總價值達1,070萬美元（約8,346萬港元）。當地華人請願要求驅逐孫維回中國，請願目前已獲通過。

報道指，改名「孫釋顏」的孫維居住在新省史蒂芬斯港（Port Stephens）地區，近10年來同丈夫謝飛宇（Feiyu Xie，音譯）通過買賣房地產獲利，包括在2014年一個月內以63萬、73萬和75萬美元（約491萬、569萬、585萬港元）在魁克斯丘購買3棟獨立住宅，至2021年和2022年初售出，合共獲利152萬美元（約1,185萬港元）。

此外，謝飛宇2017年以每套16.5萬美元購買在尼爾森灣兩套房產，由孫維於2020年和2022年售出，獲利12萬美元（約93萬港元）。2019年，兩人以63萬美元在尼爾森灣購買1套房產，本月以106萬美元售出。目前，孫維及丈夫仍在澳洲擁有至少4度房產，包括在紐卡斯爾以北一處占地53公頃的物業，購買時價格總值687萬美元（約5,358萬港元）。