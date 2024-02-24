瑞典出售戰機給匈牙利　可望順利進入北約

瑞典首相克里斯特森周五（23日）抵達匈牙利，並與匈牙利總理歐爾班達成協議，將出售4架JAS39獅鷲戰鬥機給匈牙利，且延長兩國現有的戰機出租與保養合約。匈牙利可望於下周一（26日）批准瑞典的北約申請。

2人在記者會宣布，瑞典將出售4架JAS39獅鷲獸戰鬥機給匈牙利，瑞典目前出租14架JAS 39獅鷲戰鬥機給匈牙利，合約中除了租借外，還包括維修、支援等項目，這個合約將延長10年，至2036年。而匈牙利將於2026年獲得這些戰鬥機的所有權。

克里斯特森表示，瑞典自產的JAS39獅鷲戰鬥機是瑞典的驕傲，同時也是瑞典可以提供給北約重要的軍事協助之一。他認為，這個協議有益於歐洲的防衞力，對兩國也有正面影響，他很樂意見到歐洲上空會出現更多瑞典JAS39獅鷲戰鬥機。

歐爾班指，他很樂見能夠跟瑞典達成討論許久的軍購協議。歐爾班在記者會表示，匈牙利國會將在下周一針對瑞典申請加入北約做出決定，為這個篇章劃下一個句號。克里斯特森表示，相信瑞典與匈牙利很快就會成為北約盟友。瑞典媒體分析，克里斯特森這次造訪匈牙利，讓歐爾班有機會展現他有權力讓瑞典的北約入會申請案過關。