退休漢紀念已故愛犬　助老狗安享晚年

美國科羅拉多州丹佛一名退休會計師曾飼養一隻迷你杜賓犬，但在20多年前不幸因車禍離世。為了紀念已故小狗，他決定開始收養老年狗隻，為牠們提供溫暖的家之餘，亦幫助牠們安享晚年。如今他不僅已成功收養11隻狗狗，平時還會經常拍片，分享他與狗狗的日常生活，吸引大批網民觀看。

美媒周五（23日）報道，59歲的格雷格（Steve Greig）因愛犬沃爾夫岡（Wolfgang）離世而悲痛欲絕。為了擺脫沮喪情緒，他決定前往附近的動物收容所，領養需要幫助的狗隻，藉此讓愛犬的離世變得更有意義。他首先領養了一隻12歲的芝娃娃，詎料對方的到來讓格雷格逐漸從痛苦中恢復，亦認識到自己在做正確的事。

由於家居空間充足，格雷格其後陸續收養多隻狗狗，其中有狗隻雙目失明，亦有狗隻患有糖尿病，另有狗狗因踏入暮年而經常大小便失禁，需穿着尿布活動。由於年事已高，牠們平日沒有太多要求，僅僅在街區散步就能讓牠們非常高興。

格雷格表示，自己如今做的事非常有意義，他收養的每隻狗都會為自己帶來完全不同的體驗，為生活增添了另一種色彩。他又鼓勵民眾收容高齡寵物，雖然年幼的狗隻有很強的吸引力，但牠們需要花費大量的時間和精力照顧，相較之下，當狗狗到了一定年齡時，牠們就是最好的自己。