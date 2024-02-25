俄防長視察阿夫迪夫卡　近200烏軍殘兵投降

俄羅斯國防部長紹伊古上周六（24日）視察烏克蘭前線，抵達日前俄軍奪取的戰略城鎮阿夫迪夫卡。俄軍中央集群司令莫爾德維切夫報告，掃蕩殘敵期間近200名烏軍集體投降，情報顯示仍有近百名烏軍殘兵躲藏，將於未來數天捕獲。

紹伊古在中央集群指揮所，聽取莫爾德維切夫及一眾參謀簡報，向作戰表現出色的指揮官每人頒發一把特製手槍。紹伊古提醒他們注意俄羅斯總統、最高統帥普京最近的說話，需一如既往人道對待烏軍戰俘。莫爾德維切夫表示，俄軍在解放阿夫迪夫卡行動中把烏軍擊退十多公里，繼續向所有方向挺進。他又指，儘管烏克蘭抱怨炮彈嚴重短缺，但烏軍炮火沒有減弱。

莫爾德維切夫指出，部隊使用偵察與打擊無人機的效率大幅提高，過去兩周在阿夫迪夫卡消滅逾700個敵方目標，包括裝甲車、火炮、雷達及士兵，其中海鷹30無人機已在戰鬥中證明價值。紹伊古還觀看了俄軍戰利品，包括美製M113裝甲運兵車。俄羅斯中央軍區副司令欽佳伊金稱，從繳獲展示的各種軍事裝備可見，中央集群面對整個北約的軍事工業潛力。