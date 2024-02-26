烏軍去年反攻計劃外洩　俄最快5月發動新進攻

烏克蘭總統澤連斯基周日（25日）透露，烏軍去年的反攻俄羅斯計劃外洩，在反攻開始前莫斯科已知悉內容，基輔已擬訂多個新的反攻計劃，一旦再外洩都可以混淆莫斯科。他又指，俄軍將於今年5月底或夏季發動新一輪進攻。

澤連斯基表示，克里姆林宮去年在烏軍開始反攻前得知行動計劃，他拒絕交代外洩的內容，僅指烏軍現有多個新反攻方案，好讓在外洩時可以欺騙俄羅斯。他指出，俄軍去年10月8日發動的進攻無成果，他們正準備新一輪攻勢，烏軍會準備好應對。

澤連斯基強調，烏克蘭的勝負、作戰是否艱難或會否有大量士兵傷亡，都視乎西方盟友會否增加對烏軍援，他肯定美國國會會批准600億美元（約4,680億港元）援烏法案，如果烏克蘭不能依賴美國，「不知道我們活在甚麼世界」。他還說，烏軍有4個旅去年因西方承諾的軍援沒有及時運抵而無法參與反攻，歐盟答應交付100萬枚彈藥，但只提供了30%。他提到早前更換烏軍武裝部隊總司令，是需要保密的軍事戰略一部分。

烏克蘭防長烏梅羅夫稱已制訂好今年的軍事計劃，是強而有力的，會奠定今年的戰果，所以烏克蘭所有安全和國防力量需要合作。烏克蘭已建立後勤中心，同步處理軍事援助、監控和調整後勤供應。國防部亦根據北約原則設立採購系統，同時繼續鞏固防線，裝備了數千個據點。