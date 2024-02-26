離職潮擴大至專科　警調查2個醫生協會

南韓實習及住院醫生集體辭職潮已持續一周，南韓傳媒周一（26日）指部分醫院出現專科培訓醫生離職現象，甚至有醫學院畢業生放棄實習聘用合約，料進一步加劇醫療混亂。同日，首爾警方宣布調查兩個涉及今次集體行動的醫生協會。

保健福祉部周一公布，截至上周五（23日）晚上7時有10,034名實習及住院醫生辭職，佔總數80.5%；缺勤醫生達9,006人，佔總數72.3%。受辭職潮影響，首爾多間主要大型醫院把手術和診療日程減半，並以專科培訓醫生和教授等人力填補空缺。首爾五大醫院中，延世大學附屬世福蘭斯醫院、江南世福蘭斯醫院、三星首爾醫院和首爾峨山醫院的手術減少至少40%，首爾聖母醫院和首爾大學醫院則根據不同部門情況調整手術和診療安排。此外，有醫院即將續聘的專科培訓醫生相繼辭職，首爾大學醫院實習醫生亦有80%至90%合格者拒絕與簽約。

首爾地方警察廳長趙智浩宣布，警方正調查南韓醫學會（KMA）和南韓實習醫生協會（KIRA）的主要成員，涉及罪名包括違反醫療法等。行政安全部長李祥敏則敦促參與集體行動的實習和住院醫生正視當前情況的嚴重性，呼籲他們盡早返回崗位，如果醫生能在周四（29日）前返崗，政府將不追究責任。