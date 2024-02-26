傳德左分離分子　將提出入俄請求

英國傳媒周日（25日）報道，摩爾多瓦親俄分離地區德涅斯特河沿岸（德左）準備於周三（28日）向俄羅斯克里姆林宮提出入俄請求。

德左是摩爾多瓦實際分離的一個俄語地區，與烏克蘭接壤。1990年9月，該地區成立至今未得到任何聯合國成員承認的「德涅斯特河沿岸摩爾達維亞共和國」。德左與摩爾多瓦發生衝突，前蘇聯武裝部隊第14軍介入，時至今日仍有約2,000名俄軍維和部隊駐守德左。2006年，德左亦曾舉行全民公投，97%民眾支持加入俄羅斯聯邦。

德左親俄政客（Gennady Chorba）上周指將在特別議會會議期間，向莫斯科提出德左入俄的請求。一名知情人士指，克里姆林宮視德左和格魯吉亞兩個親俄分離地區，為對付歐洲的混合戰爭有用工具之一，可能有人下令挑起緊張局勢。報道指，西方國家政府正監控德左周邊地區的局勢。摩爾多瓦前副總理弗倫切亞（Alexandru Flenchea）認為是有德左商人發出指示，他們實際上把德左視為自己的領地，希望破壞歐盟與摩爾多瓦的海關整合，目的是試探摩爾多瓦、烏克蘭和俄羅斯的反應。摩爾多瓦政府表示，沒有迹象表明德左會要求入俄，但的確引起公眾恐慌。