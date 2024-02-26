烏善用武器奏效　俄海軍黑海行動受限

英國國防部周日（25日）發布俄烏戰爭最新情報概況，內容提及俄羅斯海軍在黑海受烏克蘭導彈、自殺式無人艇及海陸聯合攻擊等，被迫不斷重新評估行動風險，就連黑海艦隊亦不得不把主要作戰區域移師黑海東部海域。

上述情報提到，俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭初時，俄方海軍在整個黑海維持行動自由，包括可以前往黑海西北部海域。然而，由於烏克蘭隨後成功利用導彈及無人艇代替傳統海軍艦艇，俄方海軍需重新評估在黑海航行風險。

英國國防部認為，烏克蘭在黑海一帶持續攻勢取得取展，成功拖住俄羅斯黑海艦隊，最新例子就是自殺式無人艇本月分別擊沉俄羅斯小型導彈護衞艦伊萬諾維茨號及大型登陸艦凱撒‧庫尼科夫號。上述情況正好揭示，俄軍採取防禦姿態並沒有如預期有效。

在戰略層面方面，烏克蘭解決俄羅斯干預黑海貿易路線的能力，現時重新主宰西部海域。英國國防部估計，若把黑海分成東北、東南、西南、西北總共4部分，俄羅斯海軍在東北部及東南部活動風險分別是「較低」及「有所增加」，在餘下西南部及西北部海域行動風險分別是「較高」及「拒止」。