王毅於人權理事會會議發言　籲維護人民利益

中共中央政治局委員、外事辦主任兼外長王毅周一（26日）在北京以視像方式出席聯合國人權理事會第55屆會議高級別會議。王毅指出，要堅持人民至上，把維護人民利益作為人權事業的出發點和落腳點，把人的生存權、發展權放到更加突出和緊迫的位置，反對打着人權幌子干涉別國內政、遏制別國發展。

王毅表示，保護和促進人權是全人類共同事業，當前，國際形勢動盪加劇，危機衝突此起彼伏，全球人權治理赤字更加嚴重。他指本輪以巴衝突已造成近3萬名平民喪生，近200萬人流離失所，令人痛惜，公正平等、切實有效地保護每個民族、每個人的人權，是國際社會的共同責任。

王毅認為要以堅持開放包容，尊重世界文明多樣性，尊重各國自主選擇人權發展道路，不能將自己的價值觀和發展模式強加於人；要堅持合作共贏，倡導對話凝聚共識，交流增進互鑑，以安全守護人權、以發展促進人權、以合作推進人權，妥善處理好人工智能與人權等新問題。

王毅表示，中國正在將現代化建設成果更多、更公平地惠及全體人民，不斷提升人權保障的水平；將始終把自身命運同世界各國人民命運聯繫在一起，積極弘揚全人類共同價值，與各方一道，攜手推動構建人類命運共同體，為世界人權事業健康發展作出新的貢獻。