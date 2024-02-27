【東方日報世界視線】英美霸權衰落　歐亞重現中心

歷史上中東至中亞是帝國之地，最早的帝國從兩河流域開始。第一個跨區域的是波斯帝國和其後馬其頓帝國，繼後的波斯國和伊斯蘭教的阿拉伯與突厥帝國，中心地區都從帕米爾高原（中國古稱葱嶺）西往裏海、黑海南方至地中海東岸為止。期間甚至西征顛覆東羅馬的拜占庭帝國，且在北非沿岸，循埃及直至跨越直布羅陀海峽進佔西班牙。期間，蒙古是從東進軍至這個區域，建立了中國以外的三大汗國（金帳汗國稍北）；帖木兒帝國企圖東征明朝不成。歷史上的絲綢之路主要的貿易均橫經此區域，或以中國與波斯阿拉伯作為地區貿易經濟文化發展與交流的中心。

西方的地緣戰略研究以阿富汗為歐亞非大陸為世界的中心點，據有此區域便可通往和統治各大陸主要區域。以往還有交通不便，自然條件險阻，今天科技發展，自然障礙的因素作用下降，此中心區域的戰略重要性更為突出。

在這個區域內，現時主要人口大國為俄羅斯一億多、巴基斯坦兩億多、埃及約一億、土耳其及伊朗各近9千萬。次一級的三、四千萬人口的有伊拉克、沙特阿拉伯、烏茲別克斯坦和阿富汗。雖然人口龐大並不等於經濟發達，但是在發展時期，人口紅利始終是重要的有利條件。這個區域都在地理上連接，民族、宗教、語言、文化都是共處了幾百、上千年，沒有帝國或今天的大國戰爭的話，區域各國憑藉人口紅利和整體內外市場的規模，在歷史上可創造出頂峰的繁榮和文明發展。且憑中心性的地理位置，東通中國、南下印度、西或是接上歐洲，或是西南下非洲。市場和合作分工交流的範圍遍及大半個地球。此所以在絲綢之路時代，極致繁華。

當歐美帝國主義衰落，大國引發的戰爭機會減少，烏克蘭戰爭難以持續，以巴之戰也早晚要解決，伊斯蘭兩大教派和解，阿拉伯民族與波斯民族帶頭合作，這個區域的人才、物力、財力和文化底蘊的優勢將可發揮出來，再次在世界範圍推動進步與發展。歷史上，當龐大的政治體系從東亞一路連接至西歐、非洲，均是全球經貿文化科技大發展階段。近一、二百年被英美打破，英美勢危勢孤，歐亞非文明的連接作用便可再體現。

在烏克蘭，北約戰敗；在巴勒斯坦，美國以色列戰敗，便是這個新全球繁榮發展時代的開始。

研究所所長 陳文鴻