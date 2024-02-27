奧斯汀瞞報入院非混淆病情　幕僚因私隱法無通報

美國防長奧斯汀早前瞞報入院，五角大樓周一（26日）公布內部調查報告，指奧斯汀不對外公開入院並非試圖混淆他患癌和做手術，奧斯汀的幕僚則因受醫療私隱法所限和憂慮奧斯汀私隱而無及時通報。

國防部長幕僚長馬格薩門（Kelly Magsamen）早前指示行政與管理主任進行為期30天的審查，檢視奧斯汀今年1月入院時是否有遵從守則移交防長權力。周一公開的3頁非機密報告摘要指出，奧斯汀或其幕僚沒有任何失誤，奧斯汀去年12月和今年1月入院治療時，曾多次向副防長希克斯轉移權力，但幕僚因醫療私隱法和對奧斯汀的私隱有疑慮而無及時通報。報告認為轉移防長權力的決策過程有待改善，但當中沒有迹象顯示不良企圖或試圖混淆。報告亦建議國防部制訂指引，以便在防長需要權力移交時，副防長做好準備並獲支援，能快速履行職責。

國防部發言人萊德重申，在奧斯汀住院期間五角大樓領導層不存在缺口，奧斯汀都有向希克斯轉移權力。奧斯汀周四（29日）將出席眾議院軍事委員會聽證會，就事件接受質詢。委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）批評報告由奧斯汀的下屬撰寫，要由他批准，沒有向任何人問題亦不足為奇，所以安員會要自行調查。