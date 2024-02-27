台通緝犯在泰遭槍決棄屍　5涉案男女逃往柬埔寨

台灣通緝犯石茂強在泰國曼谷疑遭行刑式槍殺後棄屍，屍體周日（25日）被發現。泰國警方掌握至少5人涉案，包括4名台灣男子和1名泰國女子。石男前科纍纍，曾持械行劫、販賣毒品，其作風高調，被當地警方視為「頭痛」人物。

綽號「少爺」的石茂強出身中壢榮民（退伍軍人）新村，早年曾與兄長在當地販售海洛英、安非他命等毒品。他2004年曾持槍到便利店搶劫，強行抬走收銀機；2007年夥同多人在新北向一名男子連開10槍，害對方險死，並搶走在場多人逾70萬元新台幣（約17萬港元），落網後因犯強盜等罪合計被判有期徒刑20年，至2020年獲假釋出獄。惟石男前年又因持有非制式手槍和子彈，遭桃園地檢署起訴，案件審理期間他潛逃海外，被發布6項通緝。

泰國警方調查發現，發現石男屍體的廢棄餐廳非案發現場。泰警周日深夜搜查曼谷一幢住宅，發現內有血漬、毒品，研判石男於該處遭槍殺。有鄰居表示，該住宅平日有一名泰國女子獨居，案發當日石男騎電單車載她回家，附後有兩名男子帶行李篋抵達，多人用中文交談。案發後，4男1女開車到便利店買去污劑，棄屍後由另一輛車接應離開，目前已逃往柬埔寨，泰警已將4名涉案台灣人的照片提供台灣刑事局查證身份。另有報道引述石男的泰國前妻稱，他是電訊詐騙集團成員，惟泰警未透露更多細節。