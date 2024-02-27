福茂CEO落水逾1小時始獲救　事故牧場或屬丈夫擁有

台裔美國前運輸部長趙小蘭的胞妹、總部設於美國紐約的航運企業福茂集團董事長兼行政總裁趙安吉（Angela Chao）本月12日遇車禍落水身亡。美媒上周六（24日）引述一份報告指，趙安吉在落水逾1個小時才獲救，而事發牧場極可能屬其丈夫布雷耶（Jim Breyer）持有。

布蘭科縣治安官辦公室日前公布一份3頁報告指，警方本月11日午夜前接報前往約翰遜市處理一宗水上救援事件。公開紀錄顯示，該房產為一間信託公司持有，而該公司與布雷耶名下意見投資與公共股權公司在芝加哥的地址相同。報告指，消防隊接報後27分鐘，即翌日凌晨12時30分左右到場，當時已有部分救援人員在場，該批人員在接報後9分鐘到達。

有急救人員表示，救援人員在當日凌晨12時56分左右，才從車中拉出趙安吉，並為她提供了持續43分鐘的「進階生命支持」救援，惟她最終不治，當場身亡。急救人員續指，布蘭科縣應急機構並無潛水隊，故未有潛水隊到牧場協助營救，只能從鄰近的縣調派人員前來，而潛水隊任務通常負責打撈屍體，而非救援。