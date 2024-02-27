美將成都北展電子　列入出口管制清單

美國商務部轄下工業和安全局周一（26日）將中國成都北展電子有限公司列入出口管制實體清單，禁止向該公司出口美國產品和技術。該局表示，成都北展為十多年前被列入實體清單、位於四川省成都市的電子科技大學，非法獲取及試圖獲取美國產品，違反美國國家安全和外交政策利益。

美國商務部曾指控，電子科技大學和參與中國核武計劃的中國工程物理研究院有關。美國商務部官員在聲明中表示，將繼續動用所有執法和監管機構，防止美國技術促成破壞穩定的活動，包括大規模監視、針對人權活動人士、政治反對派以至核武計劃。此外，總部設於加拿大的網絡公司Sandvine，同時被列入出口管制名單。

美媒周二（27日）另報道，美國國土安全部正擴大審查當地太陽能公司，要求提供更多供應鏈相關訊息，反映拜登政府準備加強執行對與中國強迫勞動有關的產品禁令。中國外交部發言人毛寧同日反駁，美方以根本不存在的新疆強迫勞動為藉口實施涉疆惡法，企圖在新疆製造「強迫失業」。被問《中美科技合作協定》會否續簽，毛寧強調該合作本質是互利共贏，雙方就續簽保持溝通。至於美國半導體巨頭英偉達早前將中國科企華為列為人工智能晶片等主要競爭對手，毛寧稱事實證明，「小院高牆」擋不住中國創新發展步伐，也不利包括美企在內整個產業的健康發展。